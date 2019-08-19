Более 2,8 млн рублей вложено в Оренбуржье в строительство нового животноводческого комплекса

В Северном районе Оренбургской области в четверг откроется животноводческий комплекс крупного рогатого скота «Курская Васильевка». Он рассчитан на 2,8 тыс. коров. Об этом сообщает региональное правительство.

Проект реализовало ООО «Северная Нива», входящее в состав аграрной группы «ЭкоНива-АПК», которая является крупнейшим производителе молока в России. Новый комплекс включает три коровника с системой естественной вентиляции, доильный зал с доильной установкой «карусель» и секцией для холодильного оборудования, малый доильный зал с родильным отделением, помещения для выращивания молодняка на 3,6 тыс. голов и вспомогательные технологические сооружения, склады и лагуны. Объем инвестиций в проект составил 2,8 млн руб.

Георгий Портнов