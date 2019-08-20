Строй подряд

В управлении капитального строительства при правительстве Удмуртии сообщили о дефиците подрядчиков для строительства крупных гособъектов. При этом лидирующей по количеству и сумме госконтрактов компании «Дельта-строй», по словам руководителя управления Сергея Белослудцева, приходится непросто. В управлении говорят о необходимости создания госпредприятия, которое бы справлялось с поставленными республикой задачами по строительству. Таким предприятием там видят региональное ТПО ЖКХ. Однако эксперты считают, что предприятие, находящееся под управлением чиновников, не будет работать эффективно, а частные компании, которые могли бы браться за такие заказы, «убиты» ошибками прошлых руководителей республики. Ситуацию изменит лишь создание благоприятных условий для работы застройщиков на этом рынке, говорят его участники.

О нехватке подрядчиков для строительства крупных государственных объектов рассказал корреспонденту “Ъ-Удмуртия” руководитель УКС при правительстве Удмуртии Сергей Белослудцев. «Трест (ФГУП ГВСУ, бывший ГУССТ №8 при Спецстрое России. — “Ъ-Удмуртия”) ушел сейчас на военные объекты. При этом не многие компании имеют допуски на проекты свыше 500 млн руб. Такой допуск есть у "Дельта-строя", у треста и еще у пары компаний»,— пояснил господин Белослудцев.

Отметим, что раньше большую часть крупных гособъектов, в том числе школы и детские сады, строило именно ГУССТ №8 при Спецстрое России, но после его переформатирования в Главное военно-строительное управление предприятию запретили брать гражданские объекты.

Напомним, согласно проведенному “Ъ-Удмуртия” анализу данных сайта госзакупок по итогам первого полугодия 2019 года, 54% от общей суммы всех строительных контрактов стоимостью свыше 50 млн руб. каждый в Удмуртии получило ООО «Дельта-строй». Компания стала победителем более 30% подобных тендеров. В целом организация выиграла таких торгов на общую сумму 1,4 млрд руб. Также на верхней строчке рейтинга оказались ООО «Аспэк-интерстрой» и ГУП «Территориальное производственное объединение ЖКХ Удмуртии». Предметом рассмотрения были аукционы на строительство и реконструкцию объектов, объявленные в первом полугодии 2019 года, заказчиком по которым выступала республика.

«Нет никаких неожиданностей, что в лидеры вышла компания "Дельта-строй". У них много объектов, им достаточно тяжело на самом деле, но мы держим ситуацию под контролем. Сейчас активно развивается наше ГУП "ТПО ЖКХ Удмуртии". Там набираются кадры, техническая база. Есть огромное желание создать предприятие, которое бы справлялось с нашими серьезными задачами, потому что уверен на 100%, что объектов будет все больше»,— подчеркнул Сергей Белослудцев.

Отсутствие крупных коммерческих компаний в этой нише господин Белослудцев объяснил их незаинтересованностью и возможным для них риском. При этом он подчеркнул, что сегодня у правительства нет долгов перед строительными организациями. «Позиция главы республики такая, что нет денег — не начинаем строить. Конечно, мы общаемся с крупными застройщиками. Интересная тема, когда застройщики участвуют как минимум в проектировании соцобъектов. При строительстве микрорайонов они говорят, что по проекту планировки должны быть школа, больница и детский сад. Было бы неплохо развить эту тему, некоторые крупные застройщики уже идут навстречу. Есть, конечно, проблема, когда смотришь на проект, вроде все красиво. Выезжаешь на место, видишь, что детский сад по проекту предполагается в логу, школа на месте какого-то многоквартирного коттеджа. То есть застройщик по утвержденному проекту строит дома, а муниципалитету приходится выкупать этот дорогой дом или засыпать лог. Конечно, такой подход неправильный. Это надо искоренять»,— отметил руководитель управления.

Гендиректор ГУП «ТПО ЖКХ» Иван Ястреб подчеркнул, что предприятие стремится к развитию и имеет желание увеличивать объемы строительства. По его словам, в нынешних условиях, а именно в связи с 44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок, государственные предприятия наравне с коммерческими участвуют в госзакупках.

«Где-то мы выигрываем, где-то нет, где-то снижаемся на какие-то проценты, чтобы выиграть подряд. Однако существуют аукционы, на которые, к сожалению, никто не выходит, это зависит, в том числе, и от удаленности какого-то объекта, и от сметной стоимости. Выделяют федеральные деньги, и важно, чтобы государственное предприятие было плечом поддержки для правительства, выходя на такие объекты, чтобы федеральные деньги осваивали и строили качественно за эти деньги»,— рассказал господин Ястреб.

Напомним, ГУП «ТПО ЖКХ» заняло третье место в рейтинге “Ъ-Удмуртия”. По данным сайта госзакупок, за шесть месяцев этого года предприятие получило три контракта на строительство детских садов на сумму от 50 млн руб. Общая сумма этих контрактов превысила 224,3 млн руб.

Директор Союза строителей Удмуртии Александр Ходырев считает, что для решения проблемы с нехваткой подрядчиков необходимо изменить действующее законодательство. «У крупных предприятий, которые имеют такую серьезную базу, как, например, раньше "Спецстрой" и Чепецкое управление строительства (признано банкротом.— “Ъ-Удмуртия”), как правило, очень большая нагрузка по накладным расходам, потому что у них собственные база, персонал и техника. Это все себестоимость. Сегодня такие предприятия "убиваются" торгами, им не дают права работать, потому что у них цена будет гораздо больше, чем у фирм-однодневок. Должна быть создана сеть государственных и муниципальных предприятий, которые были бы опорой в данном случае для органов власти»,— считает господин Ходырев.

Предприниматель Юрий Бычков, который ранее нередко брал подряды по возведению соцобъектов, считает, что ни одно предприятие под управлением чиновников не будет работать эффективно. «Строительством во всем мире занимаются только частные компании, потому что частники себя ведут эффективно, там есть конкуренция. Если он где-то накосячит, то вылетит с рынка. А чиновник пришел, у него рабочий день закончился, он пошел домой. Также и здесь: начал он объект строить, у него начался отпуск, а объект сдавать надо. Почему мы пытаемся до сих пор вернуться в Советский Союз, я не знаю. Это ошибка»,— говорит господин Бычков.

Он также отметил, что крупных коммерческих компаний, которые качественно строили, еще 15–20 лет назад не стало из-за ошибок прошлых руководителей республики, которые не выплатили строительным фирмам обещанные деньги. «Компании умерли и новые не появятся в ближайшее время из-за того, что этот объем заказов нестабилен, непонятен. Заходить в бюджетную сферу притом, что там кардинально ничего не изменилось, никто не будет. У нас так устроено законодательство, что мы подумали прежде всего о чиновниках, но забыли о главном — о предпринимателях и инвесторе, который вкладывает свои деньги. Разве что появятся подрядчики-однодневки, которые будут косячить. Качественного строителя на уровне России мы в ближайшее время не увидим, потому что не созданы условия. Будут созданы условия только в том случае, если начнется реальное развитие экономики»,— считает предприниматель.

Оксана Мымрина, Михаил Красильников