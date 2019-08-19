В Самаре следствие вменяет экс-сотруднику Росгвардии получение взяток более чем на 33 млн рублей

Бывший замглавы регионального управления Росгвардии Дмитрий Сазонов предъявлено окончательное обвинение. Теперь ему вменяется получение взяток более чем на 33 млн руб. Об этом “Ъ-Волга” рассказал адвокат силовика Андрей Карномазов

Правозащитник не комментирует, почему сумма полученного бывшим правоохранителем незаконного вознаграждения выросла. Однако СМИ написали, что речь идет о новых фактах получения Дмитрием Сазоновым незаконного вознаграждения от ОПГ «Законовские»: от группировки он получал с 2008 года 300 тыс. руб. за покровительство связанного с преступным сообществом ЧОО «Восток-Лада».

Дмитрий Сазонов был задержан 25 июля минувшего года в ресторане Vacuum на улице Вилоновской, принадлежащем его дочери, при получении взятки. Как сообщили в ФСБ, силовик на протяжении последних четырех месяцев получал незаконное вознаграждение от ОПС «Законовские». Правоохранители считают, что в общей сложности Дмитрий Сазонов получил от преступной группы 500 тыс. руб. Было возбуждено уголовное дело. Дмитрий Сазонов помещен под стражу.

Еще одно уголовное дело по факту получения взятки в отношении бывшего силовика было возбуждено в конце марта текущего года. Правоохранители считают, что с октября 2016-го по июль минувшего года бывший силовик на нескольких встречах получил от сотрудника частной компании 420 тыс. руб. Незаконное вознаграждение передавалось Дмитрию Сазонову за оказание давления на администрации бюджетных больниц и чиновников в части сохранения фотостудий в родильных домах города, сообщило следствие. Бывший силовик находится в СИЗО до 25 октября.

Георгий Портнов