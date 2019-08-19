Суд взыскал с Минобороны 6,8 млрд рублей за ремонт атомной подлодки

Московский арбитражный суд взыскал с Минобороны 6,8 млрд руб. по иску центра судоремонта «Звездочка» (Архангельская область), говорится в опубликованном решении суда. Также суд взыскал 32 млн руб. по встречному иску Минобороны.
В своем иске «Звездочка» потребовала взыскать 6,8 млрд руб. долга по госконтракту 2004 года на ремонт и глубокую модернизацию атомной подлодки «Подмосковье». Встречный иск — взыскание со «Звездочки» более 792 млн руб. неустойки — был удовлетворен частично.
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