Суд взыскал с Минобороны 6,8 млрд рублей за ремонт атомной подлодки

Московский арбитражный суд взыскал с Минобороны 6,8 млрд руб. по иску центра судоремонта «Звездочка» (Архангельская область), говорится в опубликованном решении суда. Также суд взыскал 32 млн руб. по встречному иску Минобороны.

В своем иске «Звездочка» потребовала взыскать 6,8 млрд руб. долга по госконтракту 2004 года на ремонт и глубокую модернизацию атомной подлодки «Подмосковье». Встречный иск — взыскание со «Звездочки» более 792 млн руб. неустойки — был удовлетворен частично.