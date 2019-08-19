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MidUral Group останавливает производство на двух заводах для планового ремонта

Промышленный холдинг MidUral Group на месяц раньше срока останавливает выпуск окиси хрома, хромового ангидрида, хрома металлического, феррохрома и других ферросплавов на предприятиях ПАО «Ключевский завод ферросплавов» и АО «Русский хром 1915». Как сообщили в компании, это связано с планово-предупредительым ремонтом, который было решено начать досрочно (ранее планировалось в сентябре — “Ъ-Урал”). Ремонтные работы продлятся не менее трех недель.

По словам председателя правления компании Сергея Гильварга, снижение выпуска позволит стабилизировать рынок хрома и хромовой химии. «При нынешнем уровне цен всем производителям хрома и феррохрома экономически выгоднее остановить выпуск этих продуктов, чем продолжать насыщать рынок дешевым материалом и стимулировать дальнейшее падение цен»,— объяснил господин Гильварга. Он указал на позитивные прогнозы отрасли. «Вырастет не только потребление, но и стоимость: основным производителям предстоит значительное увеличение затрат на экологические программы»,— уверен председатель правления.

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