Версия о причастности к ДТП такси в Перми следствием не рассматривается

Следствие не рассматривает версию причастности к ДТП с автобусом в Перми водителя такси. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по Пермскому краю.

«Версия о том, что к ДТП причастен водитель такси, следствием не рассматривается. Гражданин является очевидцем аварии, непосредственным лицом, которое видело обстоятельства происшествия. Кроме того, водитель данного транспортного средства, увидев ДТП, развернулся и одним из первых оказывал помощь пострадавшим»,— сообщается в комментарии главка.

Ранее "Ъ-Прикамье" опубликовал видео с моментом аварии. На видео ДТП видно, что за мгновение до столкновения автобуса со зданием на встречную полосу выезжает такси. Водитель автобуса в это время резко отворачивает на обочину и допускает наезд на здание. Через 10 секунд к автобусу подъезжает такси.

Ранее сообщалось, что субботу, 17 августа, в Перми водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находились 59 человек. Из 32 пострадавших пассажиров — 9 детей. Позже число пострадавших увеличилось до 34 человек.