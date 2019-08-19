Более 2 млн россиян посмотрели фильм «Однажды в... Голливуде» в первую неделю проката

В первую неделю проката более двух миллионов российских зрителей посмотрели новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде», говорится в данных Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Данные основываются на данных всех кинотеатров на территории страны.

Больше всего зрителей пришло на просмотр фильма в субботу, 10 августа,— 415, 8 тыс. человек.

Криминальная драма рассказывает историю бывшей звезды ТВ и его дублера, пытающихся найти место в меняющемся мире киноиндустрии 60-х годов. «Однажды… в Голливуде» — девятый по счету фильм Квентина Тарантино. Режиссер лично представил картину в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фабрикант грез».