Очередное юрлицо дилерской группы Genser в Белгороде попало под наблюдение

Арбитражный суд Белгородской области ввел процедуру наблюдения в отношении белгородского ООО «Автокласс», входящего в одну из крупнейших в России дилерских групп Genser. Общество обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве 31 мая. Общая сумма задолженности на дату подачи заявления, которая не оспаривается должником, составляет 21,6 млн руб., из них 20,8 млн руб. — по обязательным платежам. Процедура наблюдения продлится до 5 декабря. Временным управляющим назначен Андрей Дегтярев.

Напомним, банкротство группы Genser продолжается уже несколько лет. Белгородская область — второй основной регион Genser после Москвы, часть активов проблемной дилерской группы уже выкупили местные бизнесмены. В Черноземье компания продавала широкую линейку марок — от Mersedes-Benz до Datsun.

Подробнее о банкротстве черноземных активов группы — в публикации “Ъ-Черноземье” «Genser заехал в черноземные суды».

Мария Старикова