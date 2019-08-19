Челябинская область лидирует в рейтинге регионов по доступности ипотеки

В Челябинской области самая доступная ипотека в стране, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Чтобы выплачивать средний ежемесячный взнос, семья должна зарабатывать 53 тыс. руб., это наименьший показатель среди 30 регионов России.

Размер рекомендованного семейного дохода для получения ипотеки в Челябинской области за пять месяцев 2019 года вырос на 1,9%, в марте он составлял 52 тыс. руб. По стране этот показатель увеличился на 5,6%. Чтобы взять ипотечный кредит, среднему россиянину нужно зарабатывать как минимум 75,6 тыс. руб. Основными причинами снижения доступности ипотеки, по данным НБКИ, стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, зафиксирован в Москве (152,2 тыс. руб.), Московской области (112,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (91,7 тыс. руб.). Наименьшее значение данного показателя, помимо Челябинской области, было отмечено в Алтайском крае (55,2 тыс. руб.), а также в Кемеровской (55,5 тыс. руб.), Оренбургской (58,4 тыс. руб.) и Омской (60,8 тыс. руб.) областях.