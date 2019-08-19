«Новоскор» останется извозчиком пермских «скорых» на ближайшие два года

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок Пермского края в минувшую пятницу провело 10 из 11 объявленных ранее торгов на предоставление автомобилей скорой медицинской помощи для местных подстанций.

Кареты будут предоставлены Индустриальной, Гайвинской, Орджоникидзевской, Добрянской, Дзержинской, Центральной, Мотовилихинской, Свердловской, Кировской подстанциям, а также подстанциям в Пермском районе и микрорайоне Вышка II.

Общая сумма контрактов составляла 545 млн руб. Срок исполнения контрактов — до конца 2021 года.

Согласно данным сайта госзакупок, по двум лотам (Добрянская подстанция скорой помощи и подстанция Пермского района, стоимость 6,1 и 18 млн руб. соответственно) торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Большую часть лотов краевого центра взяла ГК «Феникс» (бренд «Новоскор») пермского предпринимателя Евгения Фридмана, которая сейчас обслуживает все подстанции Перми. Так, по семи лотам поступила только одна заявка — от пермского ООО «Новоскор», по одному лоту (на 79 млн руб.) торги состоялись сегодня. Снижение составило 0,5%. Согласно официальному протоколу, победил участник №2. По данным "Ъ-Прикамье", лот тоже достался «Новоскору». Должны быть также опубликованы итоги торгов по самому крупному лоту — Центральной подстанции скорой помощи (91 млн руб.). Торги по нему состоятся завтра.