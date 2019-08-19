В Татарстане почти на 30% снизилось число ипотечных сделок

Количество ипотечных сделок с новыми квартирами в Татарстане снизилось на 28% за первое полугодие 2019 года. Всего в республике были зафиксированы 4,02 тыс. ипотечных жилищных кредитов под залог договоров долевого участия, говорится в сообщении агентства «ЦИАН».

Среди десяти регионов России с наибольшим числом выданных ипотечных кредитов на первичном рынке Татарстан занял четвертое место. Лидером рейтинга оказался Краснодарский край, где число ипотечных сделок с новыми квартирами составило 5,8 тыс. В топ-3 также попали Башкортостан (3,9 тыс.) и Свердловская область (4,05 тыс.). В России за первое полугодие 2019 года количество ипотечных сделок с новыми квартирами снизилось на 17%, уточнили в агентстве.

Ранее сообщалось, что Татарстан оказался на 64 месте среди регионов России по доступности ипотеки.

"Ъ-Казань"