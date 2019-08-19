Кейт Бланшетт с рукавами-буффами и Брэд Питт в нюдовых тонах



«Коммерсантъ Стиль» выбрал лучшие наряды звезд за неделю: от редко появляющейся на публике Кирстен Данст в идеальном летнем образе и модели Джиджи Хадид, прогуливающейся с подругами в нью-йоркском Сохо, до восходящей кинозвезды Эрла Кейва, демонстрировавшего на фестивале в Локарно, как носить 1970-е в 2019-м. Настоящим бенефисом прошедшая неделя стала для Кейт Бланшетт: актриса сейчас активно продвигает фильм «Куда ты пропала, Бернадетт?» Линклейтера и всю неделю радовала выверенными образами.