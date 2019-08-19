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Картина «Куда ты пропала, Бернадетт» выйдет в российский прокат лишь 5 сентября, но на выходы Кейт Бланшетт, сыгравшей главную роль у Линклейтера, любоваться можно уже сейчас. Для нью-йоркской премьеры она выбрала смокинг Alexander McQueen с синими рукавами-буффами. Артистократично и крайне эффектно.

Фото: Getty Images

Кейт Бланшетт с рукавами-буффами и Брэд Питт в нюдовых тонах

Лучшие образы недели

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«Коммерсантъ Стиль» выбрал лучшие наряды звезд за неделю: от редко появляющейся на публике Кирстен Данст в идеальном летнем образе и модели Джиджи Хадид, прогуливающейся с подругами в нью-йоркском Сохо, до восходящей кинозвезды Эрла Кейва, демонстрировавшего на фестивале в Локарно, как носить 1970-е в 2019-м. Настоящим бенефисом прошедшая неделя стала для Кейт Бланшетт: актриса сейчас активно продвигает фильм «Куда ты пропала, Бернадетт?» Линклейтера и всю неделю радовала выверенными образами.


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