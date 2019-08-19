Подписан приказ Минкульта РФ о создании филиала Третьяковской галереи

Министр культуры России Владимир Мединский подписал приказ о создании самарского филиала Государственной Третьяковской галереи. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в «Твиттере».

«С сегодняшнего дня его директором назначен Михаил Савченко, ранее возглавлявший Музей Модерна»,– говорится в сообщении.

Здание Фабрики-кухни, памятник эпохи конструктивизма, было построено в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой. Сначала в нем размещался комбинат питания при заводе им. Масленникова, а в 1990-е годы после перехода объекта в частную собственность — торговые ряды. Позже Фабрика-кухня пришла в запустение, и возникла необходимость ее реставрации. В сентябре 2013 года во время рабочего визита в Самару министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал властям региона финансовую поддержку в восстановлении объекта. В декабре этого же года здание стало собственностью региона. Позже ему был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. В настоящее время объект находится на реконструкции.

Георгий Портнов