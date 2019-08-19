Выделенную полосу для транспорта сделают в Краснодаре на участке улицы Тургенева

Во вторник, 20 августа, на участке улицы Тургенева от Дальней до Дзержинского введут выделенную полосу для общественного транспорта. «Выделенка» будет организована только в одну сторону. Ее длина составит 1,8 км.

В настоящее время, по словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, крайняя правая полоса на этой улице заставлена припаркованными машинами и практически не используется для проезда. Между тем, ежедневно по Тургенева курсирует 246 единиц общественного транспорта.

Фото: администрация Краснодара

Выделенная полоса будет предназначаться для трех троллейбусных и четырнадцати автобусных маршрутов. Кроме того, по ней можно будет двигаться спецтранспорту и машинам Скорой помощи. Стоянка и остановка для личного транспорта там будут запрещены.

Планируется, что после ввода «выделенки» время в пути за один оборотный рейс у проезжающих этот участок автобусов и троллейбусов уменьшится в среднем на четыре минуты. Экономия в день достигнет 70 минут, что равняется одному дополнительному рейсу. Увеличение доходов с одного маршрута в месяц ожидается в размере 21 тыс. руб.

В мэрии Краснодара рассмотрят также возможность обустройства выделенных полос для общественного транспорта на улицах Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Захарова, Кожевенной, Коммунаров, Красной, Кубанской Набережной, Октябрьской, Офицерской, Российской, Ставропольской, Селезнева, Колхозной, Северной, а также на транспортном коридоре улиц Филатова, Северной и Ялтинской.

Василий Хитрых