Совет директоров Qiwi поручил менеджменту изучить возможность продажи Рокетбанка

Совет директоров Qiwi поручил топ-менеджерам компании изучить возможности для полной или частичной продажи Рокетбанка, говорится в отчете компании. Во втором квартале чистый убыток Рокетбанка составил 511 млн руб ($8,1 млн.), что на 425% больше убытка за тот же период в прошлом году (97 млн руб.)

«Рассмотрев предложенный стратегический план и необходимое финансирование, совет директоров компании пришел к выводу, что бизнес-план Рокетбанка имеет инвестиционный профиль, не совместимый с риск-аппетитом QIWI, и что у бизнеса недостаточно потенциального взаимодействия с основным бизнесом компании»,— говорится в отчете.

Рокетбанк был создан в 2013 году. Он является филиалом АО «КИВИ Банк» и работает под его лицензией. В марте 2019 года основатели Рокетбанка Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион ушли из компании по собственному желанию. Еще один основатель сервиса, Виктор Лысенко, покинул его еще в 2016 году.