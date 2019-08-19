«Получилось идеально аутентично»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как устроен медиапроект в пещере Барбароссы.

Как вы, наверное, слышали, по крайней мере, от меня, в Германии открылась мировая медиа-арт биеннале, названная устроителями «Ангидрит» — в честь минерала, наполняющего пещеру Барбароссы, где, собственно, и выставлены все 38 произведений медиахудожников из Германии, России, Франции, Колумбии, Венесуэлы и Бразилии.

Сама пещера, которая является главной историко-природной достопримечательностью региона, расположена в невысоких горах Тюрингии, недалеко от городка Бад Франкенхаузен, известного здесь соляным курортом с 200-летней историей и битвой эпохи Реформации, в которой был пленен Томас Мюнцер, некогда сподвижник Мартина Лютера, которого последний позже называл исключительно «архидьяволом». Есть история и природа, но никакой современности в этом центральном немецком регионе. Местные уроженцы и энтузиасты, отец и сын Хеферы, решили проводить здесь литературно-художественную ультрасовременную биеннале. Медиа-арт, по словам старшего, Геральда, будет чередоваться с литературой. Интересно, что финансирование проекта пока осуществляется на средства Евросоюза, а земельное правительство, не говоря уже о федералах, в нем никак не участвует.

Не знаю, что будет с проектом в дальнейшем и как будут чувствовать себя литераторы, но представители contemporary art были здесь как рыба в воде. Видеопанели карабкались на ангидритные развалы, классическое аудио Бойса «Ja, ja, ja — nie, nie, nie» звучало в узком входном коридоре абсолютно органично. Световая аудиоинсталляция Марины Звягинцевой отражалась в воде подземного озера, как будто ее любимая монотипия разливается по дну. Дмитрий Ляшенко и Александр Сомов (группа «Прототип») собирались показать проект «Гусли»: сделанные из асфальта, они поют у художников «Половецкие пляски» Бородина, когда зритель трогает струны. Проект называется фразой из «Слова о полку Игореве»: «Аще кому хотяше песнь творити, то растекашется битумом по щебеню». Немецкая таможня порядком начудила, не пропустив несколько произведений. Поэтому «прототипы» сделали вариант «Гуслей» прямо на месте, отыскав кусок автохтоннного минерала; благо аудио и струны были с собой. Получилось идеально аутентично!