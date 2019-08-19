Jaguar обратился к Оксфордскому словарю

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новых словах, которые появились за последние годы, но еще не вошли ни в один словарь.

С любопытной инициативой выступила на днях британская марка Jaguar. Автомобильные бренды давно уже перестали заниматься только машинами и стремятся проникнуть во все области человеческой жизнедеятельности. Нынче очередь дошла до языкознания. Все мы знаем Оксфордский словарь — пожалуй, самый авторитетный лингвистический источник в мире. Он был и остается надежным справочником по значению, истории и произношению более чем 600 тыс. слов, как устаревших, так и современных, для всего англоговорящего мира.

Так вот, если открыть онлайн-версию словаря, то можно прочитать такое определение автомобиля — дорожное транспортное средство, обычно с четырьмя колесами, приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания и способное перевозить небольшое количество людей. С этой точки зрения кроссовер Jaguar I-Pace автомобилем не является, поскольку в движение его приводят два электромотора. C просьбой устранить несправедливость представители Jaguar и обращаются к оксфордским книжникам.

Как часто академические издания должны «прогибаться под изменчивый мир» — вопрос сложный. В том же английском за последние годы появилось много новых автомобильных слов. Например, driving selfie — фото самого себя за рулем в движении. Или curb shame — чувство стыда, которые испытывает пешеход, стоящий на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора, согласно правилам дорожного движения, в то время как все прочие уже переходят на красный, потому что на проезжей части нет машин. Или textretary — слово, образованное от слияния двух английских слов, — глагола text («отправлять текстовое сообщение») и существительного secretary (то есть «помощник», «секретарь»). Textretary — это пассажир, который набирает текстовые сообщения за водителя, который не может жить без смартфона, но в руки его не берет, потому что налетит на штраф.

Я не уверен, что эти выражения достойны Оксфордского словаря. Но с «автомобилем», учитывая растущую электрификацию легкового транспорта, вероятно, действительно надо что-то делать.