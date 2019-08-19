На оборудование и ремонт больниц в Ростове потратят почти 800 млн рублей

В 2019 году в Ростове потратят 220 млн руб. на ремонт медучреждений и 600 млн руб. — на закупку медоборудования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы администрации города по социальным вопросам Елену Кожухову.

В частности, на эти средства закупят реанимационное оборудование, флюорографы, цифровые и ультразвуковые диагностические системы. Новое оборудование поступит практически во все стационары и поликлиники.

Как сказано в сообщении, сейчас в Ростове ремонтируют поликлинику №5, детскую поликлинику №17, реанимационные отделения больниц №7 и №6, городскую больницу им. Семашко.

«Для нас важен вопрос ремонта неврологического отделения городской больницы им. Семашко. На эти цели из бюджета области и города в общей сложности выделено более 500 млн руб. Этот ремонт начат в 2018 году, он сейчас идет, завершение планируется в 2020 году»,— приводятся в сообщении слова Елены Кожуховой. Она также отметила, что в текущем году будет построено новое отделение подстанции скорой медпомощи в Первомайском районе города.

Кристина Федичкина