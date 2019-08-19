Контракт на содержание трасс М-7 и М-5 в Башкирии получила компания из Санкт-Петербурга

Управление дорог «Приуралье» Росавтодора по итогам аукциона от 16 августа заключит контракт на содержание трасс М-7 и М-5 в Оренбургской области, Татарстане и Башкирии с единственным участником аукциона — ООО «ПТК "Объединенные ресурсы"» (Санкт-Петербург). Начальная стоимость контракта составляла 286,34 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. Ценовое предложение «Объединенных ресурсов» в протоколе аукциона не указано.

В пресс-службе «Приуралья» “Ъ-Уфа” пояснили, что в зону ответственности победителя в Башкирии попадают участки трассы М-5 в городах Уфа и Октябрьский, а также в Туймазинском, Буздякском, Благоварском, Чишминском и Уфимском районах. Трасса М-7 — Илишевский, Уфимский, Дюртюлинский, Кушнаренковский районы.

Работы должны быть завершены до 20 декабря. К этому времени подрядчик должен заменить барьерное ограждение общей протяженностью 21,16 тыс. п. м, привести в нормативное состояние остановочные пункты общественного транспорта и установить противоослепляющие экраны на участке трассы М-5 «Урал», а также устранить деформацию дорожного покрытия на участке дороги М-7 «Волга». Подрядчик должен дать пятилетнюю гарантию на барьерное ограждение и противоослепляющие экраны, четырехлетнюю — на автопавильоны и годовую — на верхний слой покрытия.

ООО «ПТК "Объединенные Ресурсы", по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в ноябре 2012 года. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб., она занимается производством цемента, извести и гипса. Владельцем является Виталий Рудавин. В 2017 году выручка компании составила 869,51 млн руб., чистая прибыль — 2,77 млн руб.

Майя Иванова