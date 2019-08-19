Правительство может отказаться от строительства платной трассы Москва — Казань

Считается, что за такой вариант строительства высокоскоростной магистрали выступает глава министерства Максим Орешкин. Об этом сообщает газета «Ведомости». Предлагается при этом также расширить трасу М7 до трех полос, построив объезды Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. В министерстве считают, что это позволит сэкономить около 280 млрд рублей.

По расчетам разработчиков, высокоскоростная магистраль Москва – Казань, если будет построена, должна сократить время передвижения между Москвой и Нижним Новгородом до двух часов, а между Москвой и Казанью – до шести с половиной часов.