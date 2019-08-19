19 августа, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Правительство может отказаться от строительства платной трассы Москва — Казань

Минэкономразвития предлагает сделать конечной точкой автодороги Владимир.

от

Считается, что за такой вариант строительства высокоскоростной магистрали выступает глава министерства Максим Орешкин. Об этом сообщает газета «Ведомости». Предлагается при этом также расширить трасу М7 до трех полос, построив объезды Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. В министерстве считают, что это позволит сэкономить около 280 млрд рублей.

По расчетам разработчиков, высокоскоростная магистраль Москва – Казань, если будет построена, должна сократить время передвижения между Москвой и Нижним Новгородом до двух часов, а между Москвой и Казанью – до шести с половиной часов.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Следственный комитет изымает в мэрии документы по деятельности ЕЦМЗ Мероприятия проходят в рамках ранее возбужденных уголовных дел.
Мызинский мост сдали досрочно На ремонт сооружения было потрачено более 500 млн рублей.
Нижний Новгород занял седьмое место в рейтинге самых востребованных городов Но уступил Казани и Воронежу в привлекательности для жизни.
Телебашня может стать рекламным носителем Власти рассматривают предложение нижегородского филиала РТРС включить ее в перечень рекламных конструкций.
Зафиксирован значительный рост пропавших в лесу Более 100 нижегородцев заблудились с начала года.
Все школы Нижнего Новгорода готовы к учебному году На их подготовку потрачено более 150 млн рублей.
Профиль пользователя