В Катав-Ивановске расселят аварийный дом после жалобы жителей Текслеру

Из бюджета Челябинской области направят 29 млн руб. на расселение аварийного дома в Катав-Ивановске, жильцы которого пожаловались врио губернатора Алексею Текслеру. Переселение начнется уже в этом году, сообщает пресс-служба главы региона.

6 августа господин Текслер побывал в Катав-Ивановске и лично убедился в плачевном состоянии одного из многоквартирных домом на улице Стройгородок: кровля протекает, полы прогнили, в подвале сырость, стены покрыты плесень, центральная канализация отсутствует, туалет на улице тоже аварийный. По словам вице-губернатора Сергея Шаля, для расселения 32 квартир этого дома выделено 29 млн руб., на которые приобретут благоустроенное жилье.

Помимо этого, 16 августа специальная комиссия осмотрела еще 59 аварийных домов в Катав-Ивановском районе, в том числе два дома в Юрюзани, на которые врио губернатора жаловались в социальных сетях. Расселение в рамках областной адресной программе было запланировано в 2022-2024 годах, однако в связи с тем, что проверяющие признали дома непригодными для жизни, сроки перенесли на 2020-2021 годы. Так, администрация Юрюзани прорабатывает вопрос о выделении земельных участков для строительства многоквартирных домов для обитателей ветхого жилья.