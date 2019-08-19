Судебные приставы арестовали на дорогах Кубани около 150 автомобилей должников

Три рейда судебных приставов с сотрудниками краевой Госавтоинспекции на трассах Краснодар - Новороссийск, Краснодар - Славянск-на-Кубани и Краснодар-Джубга позволили взыскать с должников более 4 млн руб. В ходе исполнительных производств на месте были арестованы около 150 автомобилей.
В целом, как сообщают в УФССП по краю, с мая по июль 2019 года с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП РФ была погашена задолженность на общую сумму 1,2 млрд руб.
За две недели, с 29 июля по 12 августа, на сайте регионального ведомства было скачано почти 32 тыс. квитанций на оплату. Зафиксированы оплаты задолженностей по 25 тыс. исполнительных производств на общую сумму 163 млн руб.