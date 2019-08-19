Судебные приставы арестовали на дорогах Кубани около 150 автомобилей должников

Три рейда судебных приставов с сотрудниками краевой Госавтоинспекции на трассах Краснодар - Новороссийск, Краснодар - Славянск-на-Кубани и Краснодар-Джубга позволили взыскать с должников более 4 млн руб. В ходе исполнительных производств на месте были арестованы около 150 автомобилей.

В целом, как сообщают в УФССП по краю, с мая по июль 2019 года с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП РФ была погашена задолженность на общую сумму 1,2 млрд руб.

За две недели, с 29 июля по 12 августа, на сайте регионального ведомства было скачано почти 32 тыс. квитанций на оплату. Зафиксированы оплаты задолженностей по 25 тыс. исполнительных производств на общую сумму 163 млн руб.

Василий Хитрых