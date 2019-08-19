Назван размер выплат пострадавшим в аварии с пассажирским автобусом в Перми

Семье погибшей в ДТП с автобусом выплатят 500 тыс. руб., от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб. заплатят пассажирам, получившим в аварии травмы. Размер компенсации будет зависеть от медицинского диагноза. Об этом сообщается на сайте мэрии Перми.

Деньги будут также выплачены страховой компанией, у которой был заключен договор с перевозчиком, эксплуатировавшим автобус. За смерть в результате ДТП предусматривается выплата в размере 2 млн руб., за вред здоровью, в зависимости от степени тяжести,— до 2 млн руб., за ущерб имуществу — до 23 тыс. руб. Размер этих выплат определит страховая компания после обращения к ней перевозчика.

Авария с пассажирским автобусом произошла в Перми 17 августа. Водитель маршрутного автобуса №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находились 59 человек. Один человек погиб. Из 32 пострадавших пассажиров — 9 детей. Позже число пострадавших увеличилось до 34 человек.