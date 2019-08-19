Защитник «Уфы» Данил Круговой переходит в «Зенит»

Вопрос с переходом защитника ФК «Уфа» и воспитанника «Зенита» Данила Кругового в состав петербургского клуба практически решен. В настоящий момент игрок проходит медобследование в Петербурге. Фотографию Кругового в футболке «Зенита» выложили в понедельник, 19 августа, в инстаграме ProSportStory.

По информации Sport24, 21-летний футболист подпишет с «Зенитом» пятилетний контракт. Финансовые подробности соглашения пока не уточняются.

Данил Круговой является выпускником академии «Зенита» и с 2015 по 2018 годы выступал за вторую команду петербуржцев. После этого он перешел в «Уфу», в составе которой провел 9 матчей, забив в них один гол. На игрока также претендовал московский ЦСКА.