Двое мужчин и ребенок погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

Двое мужчин и 12-летняя девочка погибли в аварии, которая произошла 18 августа на 95 км федеральной трассы в Можгинском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

Около 01:16 часов 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN. От удара водитель легковой машины и его 36-летний пассажир погибли на месте, а 12-летняя девочка скончалась в больнице от полученных травм. Установлено, что погибший водитель не имел права на управления автомобилем.