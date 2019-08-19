Суд отказался снимать судимость с бывшего вице-президента фонда «Город без наркотиков»

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга отказался снимать судимость с бывшего вице-президента «Города без наркотиков» Евгения Маленкина. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Евгений Маленкин рассказал, что в суде причину отказа не объяснили. «Законных оснований для отказа не существует. Суд сказал, что прошло крайне мало времени, но закон не регламентирует время»,— уверен он. По словам господина Маленкина, он намерен обжаловать решение.

Фонд «Город без наркотиков» — общественная организация в Екатеринбурге, которая занимается борьбой с наркоторговлей и распространением наркомании. Бывший вице-президент Евгений Маленкин был осужден в 2015 году на четыре года. Его обвиняли в приобретении шпионских устройств и соучастии в фальсификации доказательств преступления (подкидывание наркотиков). В июле 2016 года Свердловский облсуд условно-досрочно освободил его из-за положительной характеристики ИК-2 и справки о поощрении за «трудолюбие и хорошее поведение».

Подробнее — в материале «"Городу без наркотиков" вернули вице-президента»

Елена Горшкова