Александр Моор и Владимир Якушев открыли движение по ТКАД

В Тюменской области открыли движение по кольцевой автомобильной дороге (ТКАД). Развязку открыли с улицы Монтажников. На торжественной церемонии присутствовали Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, губернатор Александр Моор, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко и генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу, сообщили в пресс-службе губернатора.

Господин Якушев обратил внимание, что открытие объекта совпало с днем празднования 75-летия Тюменской области. «Столицу можно назвать столицей, когда она имеет замкнутую окружную дорогу, поэтому с уверенностью можно сказать, что Тюмень претендует на статус одного из лучших современных городов с развитой транспортной инфраструктурой»,— уверен министр. Александр Моор напомнил, что в начале строительства ТКАД в Тюмени проживало чуть более 500 тыс. человек. «Прошло не так много времени по историческим меркам, 16 лет, в Тюмени уже 800 тыс. человек, и представьте на минуту, что было бы, если бы тогда не было принято это стратегическое решение, и оно бы планомерно не воплощалось в жизнь?», – обратился он к присутствующим. Николай Руссу сообщил, что следующую развязку на улице 30 лет Победы должны построить до 2021 года. «Но мы сдадим ее на год раньше»,— заверил он.

Строительство ТКАД велось с 2003 года. Ее протяженность составляет 55 км. К ТКАД присоединены все четыре федеральные автомобильные дороги, которые связывают областной центр с соседними регионами: это Р-351 Екатеринбург–Тюмень, Р-404 Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск, Р-401 «Иртыш» Челябинск–Курган–Омск–Новосибирск и Р-402 Тюмень–Ишим–Омск. Длина четырехполосного путепровода – более 396 метров, на прямом участке шесть полос движения. Оборудовано пять надземных пешеходных переходов. Работы по обустройству и озеленению планируют завершить к июлю 2020 года.