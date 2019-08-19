В Челябинске полиция закрыла нелегальное казино

Оперативники ГУ МВД России по Челябинской области ликвидировали подпольное игорное заведение на северо-западе регионального центра.

Как сообщает пресс-служба полицейского главка, казино находилось в нежилом помещении на улице Молодогвардейцев в Калининском районе города. В результате оперативного мероприятия изъято более 45 игровых аппаратов и одна рулетка. Оборудование направлено на исследование. По факту незаконной организации и проведения азартных игр решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. В настоящее время проводятся мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы.