«Неправильно считать, что это конец света»

Жизнь без лекарств, продуктов и бензина — такое будущее ждет британцев в случае «Брексита» без сделки. О дефиците основных товаров говорится в отчете правительства Великобритании, который описывает наихудший сценарий выхода страны из Евросоюза. Этот план получил название «Операция “Овсянка”». Утечку из отчета опубликовало издание The Sunday Times. И правительство было вынуждено подтвердить существование такого кризисного документа. Но один из членов кабинета министров Майкл Гоув, отвечающий за подготовку страны к возможному жесткому «Брекситу», заявил, что в прессу попал устаревший сценарий. Что именно предусматривает кризисный план «Брексита»? И к чему следует готовиться британцам? Паники пока нет, но многие британцы всерьез опасаются, что «Брексит» пойдет по наихудшему сценарию, рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” в Великобритании Андрей Остальский.

— Британское общество настолько сильно расколото на сторонников «Брексита» и его противников, что это окрашивает и определяет абсолютно все, в том числе реакцию на этот доклад. То есть «брекситеры», убежденные сторонники ухода, говорят, мол, ничего страшного, все это преувеличение, устаревший документ и самый пессимистический сценарий, который вряд ли осуществится на практике. А «римейнеры», наоборот, вполне искренне говорят, что это колоссальная проблема, ужасная опасность, которая угрожает Британии и в том числе может спровоцировать бунты, гражданское неповиновение, распад королевства и так далее. То есть каждый смотрит под своим собственным углом на сообщение The Sunday Times.

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— В правительственном докладе также упоминается возможное обострение отношений с Ирландией. Что имеется в виду и что станет причиной?

— Это вообще проблема этого бэкстопа, который достаточно сложно объяснить в двух словах, но это какая-то система, гарантировавшая сохранение открытой границы между Северной Ирландией и британской ее частью, это принципиальный вопрос. Считается, что именно ее сохранение гарантирует в каком-то смысле мир в Северной Ирландии и невозвращение к страшным временам смут. Многим «брекситерам» показалось, что это ущемление суверенитета Великобритании, и поэтому это неприемлемо. И, собственно говоря, это вдруг стало центральнейшим вопросом сейчас для Бориса Джонсона, премьер-министра, который говорит, что даже не сядет за стол переговоров с Европейским союзом, пока они не согласятся полностью от бэкстопа отказаться. Большинство обозревателей считает, что это абсолютно невозможно, и Борис Джонсон это знает и заведомо выдвигает невыполнимое требование, тем самым обеспечивая резкий уход Великобритании 31 октября, без всякой сделки. The Sunday Times как раз публикует этот документ, утверждая, что к таким очень тяжелым последствиям, по крайней мере краткосрочным, может привести этот резкий уход, падение со скалы, как некоторые здесь это называют.

Британская экономика достаточно сильная, поэтому считать, что это конец света, наверное, неправильно. Но то, что краткосрочное потрясение будет при сценарии резкого выхода, очевидно. Взять хотя бы те же пропускные способности британских портов: выстроятся колоссальные очереди грузовиков, многие считают и доказывают математически, что они дойдут до самого Лондона, что транспортное движение на юге Англии может быть парализовано надолго, на три месяца, например. Это действительно произойдет. Как можно этого избежать, если начнутся проверки? Кроме того, будут перебои с некоторыми продуктами питания, поскольку Британия половину съедаемого закупает за границей, а из этой половины 60% в Европейском союзе.

Понятно, что пока не наладятся новые торговые связи с другими государствами, то будут затруднения, повышения цен, конечно, потом будут панические закупки.

То есть какой-то момент потрясения будет. И еще я бы хотел подчеркнуть, что очень трудно себе представить, что это не приведет к достаточно серьезной девальвации английского фунта стерлингов. А это уже может оказаться и долгосрочным последствием.

Беседовала Дарья Надина