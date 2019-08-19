Управление жилищных отношений Перми допустило финансовые нарушения на 374 млн рублей

Контрольно-счетная палата (КСП) Перми выявила нарушения в действиях управления жилищных отношений администрации Перми при использовании бюджетных средств, выделенных на строительство и покупку жилья для детей-сирот. Как сообщается на сайте КСП, общий объем финансовых нарушений составил 374 млн руб.

В отчете КСП сообщается, что при крайне низком уровне исполнения расходов за 1 полугодие 2019 года (18%) без объективных причин произведена отмена 47 аукционов на 77,6 млн руб. По мнению аудиторов, единые подходы к формированию лотов при размещении муниципальных заказов отсутствуют, что содержит признаки формирования аукционной документации под конкретных исполнителей. Помимо этого, приемка квартир от исполнителей муниципальных контрактов в отдельных случаях производится в отсутствии полного пакета документов. Часть жилья принимается при его несоответствии условиям муниципальных контрактов.

Материалы проверки КСП переданы в прокуратуру, гордуму и главе Перми