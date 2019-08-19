Бензин для жителей Башкирии стал менее доступным

Доступность бензина для населения Башкирии ухудшилась на три позиции по сравнению с серединой июля 2018 года, следует из исследования агентства «РИА Рейтинг», которое использовало данные Росстата. На среднемесячную зарплату в размере 29,65 тыс. руб. житель республики может купить 708 л бензина марки АИ-92. По этому показателю регион занял 41-е место из 85-ти, тогда как годом ранее Башкирия была на 38-й строчке (при этом количество бензина тогда было меньше — 675 л). Рейтинг рассчитывался на основе среднемесячных доходов за вычетом НДФЛ и цены бензина по состоянию на конец июля текущего года (для Башкирии — 41,89 руб. за л, с начала года он подорожал на 3,2%).

Лидерами рейтинга являются Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно купить 2080 л бензина в месяц, Москва — 1798 л и Ненецкий автономный округ — 1609 л. Наименее доступный бензин в Дагестане – 514 л, Карачаево-Черкессии — 520 л и в Кабардино-Балкарской республике — 525 л. В среднем по стране с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 1,8%, в то время как индекс потребительских цен за этот период составил 2,7%.

Самое дорогое топливо продается в Ненецком автономном округе — 45,64 руб., Севастополе — 45,41 руб. и Крыму — 45,33 рубля. Минимальная стоимость АИ-92 в конце июля зафиксирована в Челябинской области - 39,62 руб.

Влада Шипилова