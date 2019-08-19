Завершена реконструкция энергоподстанции «Иртыш» в Тюменской области

В Тюменской области завершена установка нового оборудования на энергообъекте ПАО «ФСК ЕЭС» «Иртыш».

Как сообщили в пресс-службе предприятия, общий объем инвестиций в реконструкцию объекта составил 271 млн руб. На объекте установлено новое коммутационное оборудование, микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики.

Трансформаторная мощность подстанции 500 кВ «Иртыш» составляет 625 МВА. Она питает Тобольск, где проживают около 100 тыс. человек, обеспечивает выдачу мощности Тобольской ТЭЦ и участвует в транзите электроэнергии на Урал.