19 августа, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Мызинский мост сдали досрочно

На ремонт сооружения было потрачено более 500 млн рублей.

от

О том, что ремонт Мызинского моста был закончен 17 августа сообщил в соцсетях мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Городские власти планировали завершить работы к сентябрю текущего года. На ремонт сооружения было потрачено более 500 млн рублей.

Мост был закрыт для движения после того как в конце января 2018 года было обнаружено повреждение деформационного шва. Движение восстановили спустя пять дней после этого события.

Первая часть ремонтных мероприятий была выполнена летом и осенью 2018 года и обошлась в 400 млн рублей, вторая продолжалась в течение весны и лета 2019 года – на нее было потрачено 110 млн рублей.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Следственный комитет изымает в мэрии документы по деятельности ЕЦМЗ Мероприятия проходят в рамках ранее возбужденных уголовных дел.
Правительство может отказаться от строительства платной трассы Москва — Казань Минэкономразвития предлагает сделать конечной точкой автодороги Владимир.
Нижний Новгород занял седьмое место в рейтинге самых востребованных городов Но уступил Казани и Воронежу в привлекательности для жизни.
Телебашня может стать рекламным носителем Власти рассматривают предложение нижегородского филиала РТРС включить ее в перечень рекламных конструкций.
Зафиксирован значительный рост пропавших в лесу Более 100 нижегородцев заблудились с начала года.
Все школы Нижнего Новгорода готовы к учебному году На их подготовку потрачено более 150 млн рублей.
Профиль пользователя