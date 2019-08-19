Мызинский мост сдали досрочно

О том, что ремонт Мызинского моста был закончен 17 августа сообщил в соцсетях мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Городские власти планировали завершить работы к сентябрю текущего года. На ремонт сооружения было потрачено более 500 млн рублей.

Мост был закрыт для движения после того как в конце января 2018 года было обнаружено повреждение деформационного шва. Движение восстановили спустя пять дней после этого события.

Первая часть ремонтных мероприятий была выполнена летом и осенью 2018 года и обошлась в 400 млн рублей, вторая продолжалась в течение весны и лета 2019 года – на нее было потрачено 110 млн рублей.