На Дону рекомендованный доход ипотечного заемщика вырос на 11%

В начале августа текущего года в Ростовской области размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос на 11,1% по сравнению с показателем начала марта. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Как сказано в сообщении, в Ростовской области показатель за несколько месяцев вырос с 59,65 тыс. руб. до 66,30 тыс. руб. Регион оказался на 17 месте по величине рекомендованного семейного дохода.

В среднем по России показатель вырос на 5,6% и составил 75,6 тыс. руб. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 п. п. Самый высокий показатель зафиксирован в Москве (152,2 тыс. руб.), Московской области (112,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (91,7 тыс. руб.). Наименьшее значение показателя было отмечено в Челябинской области (53,1 тыс. руб.), Алтайском крае (55,2 тыс. руб.) и в Кемеровской (55,5 тыс. руб.) области.

Рассчитанный НБКИ показатель рекомендованного семейного дохода исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Кристина Федичкина