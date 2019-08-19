СКР проверит органы профилактики после смерти младенца в Красноярске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту халатного отношения сотрудников органов профилактики к своей работе после убийства четырехмесячной девочки в Красноярске. Об этом сообщает краевое управление ведомства.

Следствие полагает, что неустановленные сотрудники органов профилактики ненадлежащим образом работали с неблагополучной семьей, а также своевременно не изъяли из семьи малолетнюю девочку и ее брата, находящихся в социально опасном положении. «Указанное бездействие в конечном итоге привело к совершению убийства девочки»,— говорится в релизе ведомства.

Напомним, 15 августа под окнами общежития в Ленинском районе Красноярска нашли тело четырехмесячной девочки. Следователи заподозрили отца ребенка в убийстве. По версии силовиков, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил свою дочь с четвертого этажа. Суд заключил его под стражу.

По информации силовых органов, отец и мать не раз привлекались к ответственности за совершение административных правонарушений в отношении полуторагодовалого сына. Отец девочки был судим за совершение особо тяжких преступлений, оба супруга состоят на учете у врача-нарколога и злоупотребляют спиртными напитками, рассказали в СКР. Женщина ранее была лишена родительских прав в отношении троих старших детей от предыдущего брака.

Илья Николаев