Соратнику депутата Госдумы Барышева запретили участвовать в выборах в в Челябинске

Челябинский областной суд не разрешил предпринимателю Александру Богрянцеву участвовать в выборах в совет депутатов Курчатовского района. Ранее районный суд признал законным решение территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации выдвинувшегося кандидата из-за того, что он предоставил неполную информацию о своих судимостях. Это решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба господина Богрянцева без удовлетворения, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе Челябинского облсуда.

Предприниматель считается соратником депутата Госдумы от Челябинской области Андрея Барышева и выдвигался на выборы от партии «Единая Россия».

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», территориальный избиркомы Челябинска отказали в регистрации 48 или 6% от общего числа выдвинувшихся кандидатов. Наиболее частые причины для отказов в регистрации — несоответствие представленных кандидатами документов требованиям и сокрытие информации о судимости.