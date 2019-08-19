ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке без подтверждения дохода

Минимальный размер первоначального взноса при оформлении жилищного кредита в рамках программы ВТБ «Победа над формальностями» уменьшен на четверть и составляет 30%. Данное предложение действительно до 30 сентября. Программа «Победа над формальностями» позволяет клиентам банка получить ипотеку без подтверждения дохода. Для этого достаточно предоставить два документа: паспорт и СНИЛС. При этом заемщики могут приобретать недвижимость не только в регионе регистрации.

Предложение ВТБ распространяется на покупку в ипотеку готового объекта, квартиры в новостройке, апартаментов, ставка составляет от 9,45% годовых. Также клиент финансового учреждения может на этих же условиях рефинансировать ранее оформленный кредит. Максимальная сумма займа составляет 30 млн руб., срок ипотеки - до 20 лет.

«Наша стратегия заключается в максимальной персонализации услуг для клиентов ВТБ. Поэтому мы решили предоставлять ипотеку по двум документам с первоначальным взносом от 30%», - рассказал руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. По его словам, если стоимость недвижимости, к примеру, составляет 4 млн руб. заемщику достаточно внести 1,2 млн руб. Платеж по такому кредиту на 15 лет составит около 30 тыс. руб. в месяц, при этом срок рассмотрения заявки всего два дня. «На наш взгляд, такие условия дают возможность семьям решить свой жилищный вопрос в кратчайшие сроки и с максимальной выгодой», – резюмировал господин Осипов.

За первые шесть месяцев 2019 года в рамках программы «Победа над формальностями» ВТБ заключил более 20 тыс. сделок на сумму в 50 млрд руб., это на 15% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Больше всего ипотечных кредитов по данной программе выданы в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирской области, Республике Татарстан и Краснодарском крае (по данным за первое полугодие 2019 года).

Кроме программы «Победа над формальностями» ВТБ предлагает своим клиентам широкую линейку ипотечных продуктов. Требования к первоначальному взносу при этом также комфортны – заемщику необходимо оплатить от 10% до 20% стоимости недвижимости. При его расчете может учитываться материнский капитал.