Застройщики безвозмездно передали Краснодару шесть участков для строительства школ и детсадов

С начала текущего года строительные компании столицы Кубани безвозмездно передали в собственность города шесть земельных участков для строительства школ и детских садов. Всего с 2017 года в муниципальную собственность были безвозмездно переданы 13 участков, включая коммуникации, проект и пройденную госэкспертизу. На некоторых из них уже сданы школы и детсады, на некоторых – ведется строительство. Часть образовательных учреждений начнут строить после получения субсидий.

В 2019 году в собственность муниципалитете переданы два участка по Западному обходу, земли по улицам Пригородной, Героев-Разведчиков, Жигуленко и Репина. Еще в этом году город планирует получить земельный массив под строительство школы по улице Пономаренко, сообщили в мэрии. Общая площадь полученных участков - 251,9 тыс. кв. м.

Строительство социальных объектов на безвозмездно переданных в муниципальную собственность готовых участках ведется за счет средств федеральных и краевых программ.

Василий Хитрых