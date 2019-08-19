В Ростове товары к школе подорожали на 4% за год

Покупка пенала, рюкзака и школьной формы в Ростове в 2019 году в среднем обходится в 2,5 тыс. руб., сообщает пресс-служба «Авито». Отмечается, что за год такой набор товаров к школе подорожал на 4%.

По данным сайта, в Ростове-на-Дону стоимость школьной формы составляет более 1,1 тыс. руб. Отмечается, что школьная форма в городе за год подорожала на 11%. Рюкзаки в среднем стоят около 1 тыс. руб., пеналы — 295 руб.

В среднем в России в 2019 году базовый набор товаров стоит 2, 6 тыс. руб. Дороже всего он стоит в Москве (3, 3 тыс. руб.), Иркутске (3,1 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (3 тыс. руб.). Дешевле всего необходимые для школы товары в Ижевске — комплект обойдется в 2 тыс. руб., а также в Волгограде (2,2 тыс. руб) и Перми (2,1 тыс. руб.).

Кристина Федичкина