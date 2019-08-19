На реконструкцию теплосетей на Шевченко в Екатеринбурге вложили 82 млн рублей

На реконструкцию тепломагистрали М-10 по улице Шевченко в Екатеринбурге энергетики потратили более 82 млн руб., сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

Сейчас выполнено более 70% всех работ. Специалисты перекладывают трубопровод диаметром 500 мм протяженностью более 1,4 тыс. м на участке от перекрестка с Восточной до перекрестка с Мамина-Сибиряка.

«Все работы проводятся без ограничения горячего водоснабжения потребителей: вода подается по временному трубопроводу. После завершения строительства на объекте будет восстановлено благоустройство территории»,— рассказали в ЕТК.