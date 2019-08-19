В Ростове в честь Дня флага РФ проведут более 25 мероприятий

В честь Дня Государственного флага Российской Федерации 22 августа в Ростове проведут более 25 праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В частности, в парках города будут идти концерты, выставки, конкурсы рисунков и мастер-классы. Центральный концерт с участием местных исполнителей пройдет на эстраде парка им. Горького.

В историческом парке «Россия — моя история» 22 августа пройдет утренняя зарядка и флешмоб с флагом Российской Федерации. В ростовском зоопарке пройдет мастер-класс по изготовлению объемного российского флага и выставка об истории праздника. Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в библиотеках города.

Кристина Федичкина