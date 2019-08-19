Депутат Госдумы от Татарстана выступил против снижения зарплат курильщикам

Врач-психиатр и депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич раскритиковал инициативу Минздрава России штрафовать работников за перекуры.

По его мнению, за последние десять лет государство и Минздрав показали хорошие результат в борьбе с курением в стране. Число курящих россиян ежегодно уменьшается на 3%. Однако, такая инициатива, которую предложил Минздрав, направлена на борьбу с теми, кто курит, а не с самим курением, поскольку никотиновая зависимость признана болезнью, и отношение к больным в этом случае должно быть таким же, как и к остальным. Это все равно, что «запретить больному бронхитом кашлять или больному артритом хромать», считает господин Менделевич.

На прошлой неделе Минздрав России рекомендовал снижать работникам зарплату в зависимости от того, как долго и часто они ходят курить, а также запретить курение в организациях и оснастить офисы зонами для физических упражнений. Об этом говорится в положении в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья».

"Ъ-Казань"