И.о. главы Кропачево будут судить за превышение полномочий

Прокурор Аши вынес обвинительное заключение в отношении исполняющей обязанности главы Кропачевского городского поселения, которой вменяют два эпизода превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и растрату с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, чиновница истребовала у двоих сотрудников часть назначенной им премии по итогам работы за прошлый год – в сумме 50 и 9 тыс. руб. Помимо этого, она «давала устные распоряжения» оператору АЗС, имеющей муниципальный контракт на поставку топлива для нужд администрации, о заправке личных автомобилей частных лиц. Таким образом, бюджету был причинен ущерб более чем на 40 тыс. руб.

Дело направили на рассмотрение в суд. Обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб в размере более 100 тыс. руб.