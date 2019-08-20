Круглые небольшие серьги, которые иногда называют «пуговицами», были частью образа многих икон стиля середины ХХ века. Они есть на большинстве фотографий Коко Шанель и Джеки Кеннеди, их любили светская модница Ли Радзивилл и дизайнер Палома Пикассо. Сегодня, после нескольких десятилетий безоговорочного царствования серег-колец, «пуговки» вновь смотрятся оригинально, что подтверждают дефиле осень-зима 2019 Balenciaga, Louis Vuitton и Saint Laurent. За обновками можно обращаться к маминой шкатулке, бутикам винтажных украшений или современным ювелирам — главное, носить их с достоинством самодостаточной женщины.

Balenciaga Emporio Armani Louis Vuitton Dolce & Gabbana Balenciaga Chanel Saint Laurent Chanel

Серьги-«пуговицы» впервые стали популярны в 1930–1940-е годы. Мода конца XIX и начала ХХ веков не приветствовала украшение ушных раковин в принципе: проколы любых частей тела считались признаком варварства, а в экстравагантные 1920-е излюбленным украшением модниц была бахрома, будь то обработка края платья или длинные бриллиантовые серьги, покачивающиеся в такт движениям хозяйки под ритмы джаза. Но в 1930-е годы, когда в связи с социально-экономическими реалиями в США и Европе количество работающих женщин стало стремительно расти, вместе с ним стала расти и популярность практичных украшений.

В те годы короткие серьги чаще всего были клипсами — так их могли носить все без исключения женщины, даже те, кто по-прежнему не хотел прокалывать уши.

И оказалось, что серьги способны совершать грандиозные преображения женского образа. Ведь это самое близкое к лицу украшение, а значит, влияет на восприятие окружающих с той же силой, что макияж и прическа (или их отсутствие).