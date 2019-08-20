Круглые небольшие серьги, которые иногда называют «пуговицами», были частью образа многих икон стиля середины ХХ века. Они есть на большинстве фотографий Коко Шанель и Джеки Кеннеди, их любили светская модница Ли Радзивилл и дизайнер Палома Пикассо. Сегодня, после нескольких десятилетий безоговорочного царствования серег-колец, «пуговки» вновь смотрятся оригинально, что подтверждают дефиле осень-зима 2019 Balenciaga, Louis Vuitton и Saint Laurent. За обновками можно обращаться к маминой шкатулке, бутикам винтажных украшений или современным ювелирам — главное, носить их с достоинством самодостаточной женщины.
Серьги-«пуговицы» впервые стали популярны в 1930–1940-е годы. Мода конца XIX и начала ХХ веков не приветствовала украшение ушных раковин в принципе: проколы любых частей тела считались признаком варварства, а в экстравагантные 1920-е излюбленным украшением модниц была бахрома, будь то обработка края платья или длинные бриллиантовые серьги, покачивающиеся в такт движениям хозяйки под ритмы джаза. Но в 1930-е годы, когда в связи с социально-экономическими реалиями в США и Европе количество работающих женщин стало стремительно расти, вместе с ним стала расти и популярность практичных украшений.
И оказалось, что серьги способны совершать грандиозные преображения женского образа. Ведь это самое близкое к лицу украшение, а значит, влияет на восприятие окружающих с той же силой, что макияж и прическа (или их отсутствие).
В 1970-х годах произошла массовая популяризация пирсинга, и вместе с модой на прокол ушей в моду стали входить серьги-подвески и серьги-кольца. Аккуратным «пуговкам» пришлось отступить — молодые девушки считали их старомодными, чем-то, что носили их мамы и бабушки. Но когда в 1980-х образ сильной, работающей, независимой женщины стал доминирующим, короткие серьги вновь ненадолго вернулись в шкатулки модниц.
Boivin, серьги из серебра с зеркальными стеклышками, около 1935 года, F.D.Gallery
FF.D.Gallery, серьги из желтого золота с сапфирами, 1940-е годы
Boucheron, серьги из белого золота с бриллиантами, 1950-е годы
Bvlgari, серьги из желтого золота с аметистами, ониксом, бирюзой и бриллиантами, 1960-е годы, F.D.Gallery
Cartier, серьги из платины с кораллами, ониксом и бриллиантами, 1960-е годы, Symbolic & Chase
Van Clef & Arpels, серьги из желтого золота с бриллиантами, 1970-е годы, F.D.Gallery
Bvlgari, серьги из желтого золота с сапфирами и бриллиантами, 1980-е годы, F.D.Gallery
Van Cleef & Arpels, серьги из желтого золота, 1980-е годы, F.D.Gallery
JAR, серьги с сапфирами, бриллиантами и лунными камнями, F.D.Gallery
За последние пару лет заметна новая волна интереса к коротким серьгам. Их задействуют в качестве аксессуаров для новых коллекций самые модные дизайнеры современности. Демна Гвасалия сопроводил ими костюмы оверсайз Balenciaga, а Николя Гескьер и Энтони Ваккарелло сделали из них важную составляющую образов Louis Vuitton и Saint Laurent в духе 1970–80-х годов. Даже Леди Гага выступила в июне на Всемирном прайд-параде в Нью-Йорке в позолоченных серьгах Versace.
Bibi van der Velden, серьги Galaxy Opal Orb, розовое золото, коньячные бриллианты, опал, сапфиры, цавориты, жемчуг
Brent Neale, серьги Sputnik, желтое золото, халцедон, разноцветные камни, бриллианты
Cartier, серьги Paris Nouvelle Vague, розовое золото, бриллианты, рубины
Chanel Fine Jewelry, серьги Fil de Camelia, белое золото, бриллианты
David Yurman, серьги Novella, желтое золото, топазы, аквамарины, танзаниты, бриллианты
De Grisogono, серьги Onde, розовое золото, бриллианты
Elie Top, серьги Mira, желтое золото, серебро, бриллианты
Graff, серьги Swirl, белое золото, сапфиры, бриллианты
Gucci, серьги Icon, белое золото, эмаль
Pasquale Bruni, серьги Ton Joli, розовое золото, агат, перламутр, бриллианты
Polly Wales, серьги Celeste, желтое золото, разноцветные сапфиры
Silvia Furmanovich, серьги, деревянная мозаика, желтое золото, бриллианты
Tiffany & Co., серьги Tiffany & Co. Schlumberger Lynn, желтое золото, рубины
Van Cleef & Arpels, серьги Rose de Noel, карнелиан, желтое золото, бриллианты
Вполне вероятно, когда наступит усталость от обилия пирсинга в сегодняшних социальных сетях, короткие серьги вновь станут мейнстримом. С помощью серег легче всего сделать модное заявление, поэтому их так много в бижутерии и в хрониках стристайла. А при желании ювелирные винтажные серьги 1930-х, 1960-х, 1970-х и 1980-х годов можно сделать главным акцентом нового образа, удачно сочетая их с современной одеждой. Мода на смешение стилей прошедших эпох только началась.