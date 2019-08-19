ВЦИОМ: около половины россиян не играли в видеоигры

Почти половина россиян (48%) никогда не играли в видеоигры, говорится в данных опроса ВЦИОМа. Порядка 23% игроков уделяют время видеоиграм каждый день.

Среди всех опрошенных 33% рассказали, что играли раньше, но сейчас перестали. Около половины обычно играют несколько раз в неделю (46%), почти треть (30%) — несколько раз в месяц и реже.

В среднем в неделю любители видеоигр проводят за ними пять часов. Чаще всего россияне играют на мобильном телефоне (48%) или компьютере (41%). При этом российские игроки в большинстве своем не тратятся на платные версии, подписки или оборудование для видеоигр (79%). Те, кто готов покупать доступ или специальное оборудование, на это в месяц уходит в среднем 959 руб.

Видеоигры наиболее популярны и более знакомы молодежи. Так, представители возрастных групп от 18 до 24 лет (40%) и от 25 до 34 лет (25%) чаще других заявляют, что играют в видеоигры. У них афиксированы наиболее высокие показатели времени, проведенного за игрой в неделю (восемь часов), и трат на покупку видеоигр и игрового оборудования (в среднем 1456 руб./мес.).

Наряду с этим среди игроков наиболее вовлечены в игры люди в возрасте от 45 до 59 лет и старше 60 лет. Именно среди них зафиксировано наибольшее число ежедневно играющих любителей видеоигр (28% и 35% соответственно). Их увлечение не превышает четырех часов в неделю. Тратятся в этой группе на покупки видеоигр гораздо реже (11% игроков) и меньше (в среднем 417 руб./мес.).

В опросе отмечено, что чаще всего играют в видеоигры жители городов-миллионников (25%), а никогда не играли в них в основном сельчане (59%). Наибольшее количество часов, проведенных за игрой в неделю, характерно для любителей видеоигр, проживающих в городах-миллионниках (в среднем восемь часов), наименьшее — в Москве и Санкт-Петербурге, в населенных пунктах численностью до 100 тыс. чел и селах (по четыре часа в неделю в среднем).

В тройку наиболее любимых игр россиян вошли:

World of Tanks — 11%; «Пасьянс» — 7%; «Сокровища пиратов» — 4%.

Большинство играющих в спортивные, военные и пилотажные симуляторы выбирают Россию (62%), 17% — за СССР, 13% — за Германию. Еще 12% предпочитают не выбирать конкретную страну. Кроме того, 40% россиян придерживаются мнения, что качество видеоигр российского производства улучшается.