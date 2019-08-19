Саратовская область оказалась регионом с недоступным для жителей бензином

Саратовская область попала в числе регионов с самым недоступным для населения бензином. К таким выводам пришли инилитики «РИА рейтинг» по результатам собственного исследования.

Как сообщает агентство, на среднюю зарплату в регионе (23,8 тыс. руб.) можно купить 562 литра бензина АИ-92, который в регионе продается в среднем по 42,37 руб. С начала года цена на бензин в области выросла на 2,4%.

Самый доступный бензин в Ямало-Ненецком автономном округе, где жители способны купить до 2080 литров. Хуже всего дела обстоят в Дагестане, там на среднюю зарплату можно приобрести 514 литров бензина АИ-92. Москва в рейтинге находится на втором месте, жители столицы могут купить 1798 литров топлива.

Сергей Петунин