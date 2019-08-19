СОФЖИ вернет Минстрою Самарской области более 819 млн рублей за субсидию

Арбитражный суд Самарской области постановил взыскать с фонда жилья и ипотеки 819,3 млн руб. в пользу министерства строительства региона. Речь идет о возврате субсидии. Также СОФЖИ выплатит госпошлину на сумму 200 тыс. руб. за рассмотрение дела в суде. Соответствующее решение опубликовано на сайте арбитража.

Минстрой Самарской области обратился в суд с иском о взыскании с фонда суммы неосновательного обогащения в ноябре минувшего года. Как говорится в материалах дела, СОФЖИ была выдана субсидия для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Работы должны были быть проведены в рамках госпрограммы «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года. Однако выделенные средства фонд потратил на иные цели.

Георгий Портнов