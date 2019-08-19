Рекомендованный семейный доход ипотечного заемщика на Кубани составил 63,74 тысяч рублей

Рекомендованный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Краснодарском крае по состоянию на 1 августа 2019 года составил 63,74 тыс. руб. По сравнению с 1 марта текущего года этот показатель вырос на 2,3% (был - 62,28 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

По уровню рекомендованного семейного дохода для ипотечных заемщиков Краснодарский край занимает 22-е место среди российских регионов. Самый высокий показатель зафиксирован в Москве (152,2 тыс. руб.), на втором месте идет Московская область (112,5 тыс. руб.), на третьем - Санкт-Петербург (91,7 тыс. руб.). Наименьшее значение данного показателя отмечено в Челябинской области (53,1 тыс. руб.), Алтайском крае (55,2 тыс. руб.) и Кемеровской области (55,5 тыс. руб.).

Гендиректор НБКИ Александр Викулин, комментируя опубликованные результаты, отмечает, что одной из причин роста показателя рекомендованного дохода ипотечных заемщиков, является увеличение среднего размера ипотечного кредита и процентной ставки.

Дмитрий Михеенко