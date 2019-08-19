Ростовстат зафиксировал снижение цен в Ростовской области

В июле 2019 года в Ростовской области зафиксировано общее снижение цен на товары и услуги на 0,1% к уровню предыдущего месяца. Об этом сообщает Ростовстат.

По данным органа статистики, цены на продовольственные товары снизились по отношению к уровню предыдущего месяца на 0,8%. Незначительное снижение цен наблюдалось на потребительском рынке непродовольственных товаров (на 0,03%). При этом общий уровень цен и тарифов на услуги увеличился на 0,8%.

Отмечается, что заметно снизились цены на картофель (на 20,4%), овощи (на 9,5%) и сахар (на 6,2%). Вместе с тем выросли цены на масло и жиры, фрукты и цитрусовые (на 1,2% по каждой группе товаров), яйца (на 1,1%), а также молоко и молочную продукцию, мясопродукты, рыбопродукты (на 0,6% по каждой группе товаров).

На потребительском рынке непродовольственных товаров несколько снизились цены на велосипеды и мотоциклы (на 1,6%), ковры и ковровые изделия (на 0,6%), легковые автомобили (на 0,5%). Отмечено удорожание парфюмерно-косметических товаров (на 0,4%), табачных изделий (на 0,6%), газового моторного топлива (на 1,1%).

На региональном рынке платных услуг больше всего выросли цены на коммунальные (на 2,2%), экскурсионные (на 2,0%) и медицинские услуги (на 1,3%).

Кристина Федичкина