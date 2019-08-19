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В Магнитогорске врачи выдавали пациентам рецепты со скидочными купонами

Челябинское УФАС проводит проверку по жалобе на незаконную рекламу ортопедического салона «Кладовая здоровья» (Магнитогорск), которая была размещена на бланках рецептов, выдаваемых врачами горбольницы №3.

Как сообщают в пресс-службе антимонопольного ведомства, в рекламе было указано, что предъявитель рецепта получает скидку 5%. Между тем, согласно п. 6 ч. 1 ст. 74 закона об основах здоровья граждан, медицинским работникам и руководителям медучреждений запрещено выдавать рецепты на бланках с информацией рекламного характера.

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